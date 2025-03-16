Онлайн-саммит в Лондоне по отправке миротворцев на Украину: договорились продолжать договариваться

Британская The Telegraph подводит итоги вчерашнего онлайн-саммита «коалиции желающих» в Лондоне. В саммите приняли участие «все основные европейские страны, а также премьер-министры Канады, Австралии и Новой Зеландии, а также президент Турции».
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