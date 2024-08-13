Европа скатывается к конфликту с Российской Федерацией, которая ей не угрожает. Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя правительства Сербии Александр Вулин, ставший собеседником РИА Новости.
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