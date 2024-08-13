Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 911 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Егоров
    Все время с момента окончания войны, наша власть стыдливо замалчивала победу над Японией, в результате на Дальнем Вос...Президент поддерж...
  • Сергей Oблезов
    Очередной демагог!Медведев: ущерб, ...
  • Михаил Е
    Может лучше им иприт разливать?Поставки газа из ...

Вице-премьер Вулин: Европа скатывается к конфликту с РФ, которая ей не угрожает

Вице-премьер Вулин: Европа скатывается к конфликту с РФ, которая ей не угрожает

Европа скатывается к конфликту с Российской Федерацией, которая ей не угрожает. Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя правительства Сербии Александр Вулин, ставший собеседником РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Потому что Европа рабская! Они не понимают знасение слова&quot;союзник&quot;,они рабы Америки в которой не живут!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх