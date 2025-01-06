оксана в долг дала олегусказала женишься вернёшь салату явно не хватаетчуть чуть варёного тунцаи функции распознаваньялица я заведу себе двух йетичтоб хоть однажды чорт возьмизанять места для пассажировс йетьми избыток куриц на насестеименовался перекур я не поэт а литераторпоэты долго не живута литератор это дачакачалка яблоки и плед чего больной права качаетведь в коме он всего три дня я николай и я пожарныйи ваше здание горити все захлопали и хоромсказали здравствуй николай рогатым никогда не будетзакоренелый холостяк а то что ты шпион заморскиймы сразу поняли ведь тыне знаешь кто такой володькаи почему он сбрил усы во мне живут два человекаодин унылое говнодругой весёлый правда тожеоно когда в саду читал наш костяпро золотого петушкато все биндюжники вставалис горшка тихонько шепчутся солдатынаполеон не тот ужеяиц наверно не хватаетв корже путь очищения был дологдорога к свету непростазато теперь меня уноситс полста я пожевала лист салатачтоб усыпить свой аппетитно аппетит без чая с тортомне спит кого ты в дом привёл василийони же водку под пельменьи майонез сожрать не могути кто такой панкреатит суровый доктор в тьму вгляделсярешительно сказал привети ловко вытащил гельминтана свет знакомься мама это надяуже с надломленной судьбойдавай ка быстро доломаютобой все гости просто так с похмельяв тарелках лицами лежатодно моё лишь доедаетсалат голодный шрёдингер на кухнеу холодильника стоитоткрыть боится вдруг там пустоа не откроешь пропадёт не все купюры алефтинауспела вытащить из стринга ей уже пора обратнона ринг петарды запах мандариновна кухне тазик оливьеирония судьбы в эфиреи снова новый год сурка на новый год не тянет в банюкогда жена тебе под статьпофортепьянствуем немногои спать меня подснежники послалиискать в тайгу сестра и матьне помню как и очутиласьу перевала дятлова почти разделась белоснежкауже спустил штаны гавроштут станиславский крикнул верюхорош пустому залу поклонившисьсложив в футляр смычок и альтпод утро сторож закрываетгештальт а если нет ингредиентоввдруг для салата оливьене огорчайтесь просто лягтев другой какой нибудь салат геннадий попрощался с мамойс каким то типом из орлас женой сестрой и сыном лёшейс котом и вышел из сети друзья не трогайте поэтаон так обидчив так ранимчто собственно в конечном счётехер с ним уйти в себя довольно простосперва выходишь из себяа после двигаясь обратноидёшь до самого конца олег на свингерской тусовкебыл неприятно поражонкогда пришли все остальныебез жон Источник .