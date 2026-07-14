Агенты Киева перевозили БПЛА в Челябинскую и Амурскую области с бытовой техникой

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что агенты Киева перевозили FPV-дроны на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном, гружеными бытовой техникой, вглубь России к аэродромам "Украинка" (Амурская область) и "Шагол" (Челябинская область).
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