Результаты встречи: Соглашения между Путиным и Мирзиёевым Ирэн ОрлонскаяВ столице Узбекистана Ташкенте недавно прошли переговоры между президентами России и Узбекистана, Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиёевым соответственно.
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