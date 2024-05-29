Результаты встречи: Соглашения между Путиным и Мирзиёевым Ирэн ОрлонскаяВ столице Узбекистана Ташкенте недавно прошли переговоры между президентами России и Узбекистана, Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиёевым соответственно.