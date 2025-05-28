Конференц-лига | Финал ⚽️ «Реал Бетис» 1:2 «Челси» ⚽️ ⚽️ Гол: Николас Джексон 70Video: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.
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Конференц-лига | Финал ⚽️ «Реал Бетис» 1:2 «Челси» ⚽️ ⚽️ Гол: Николас Джексон 70Video: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.
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