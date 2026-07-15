Без Кларксона, но с новым трио: когда стартует перезапуск The Grand Tour

Культовые автоприключения возвращаются в новом обличье: вместо неизменной троицы Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя рулить будут свежие лица: Джеймс Энгельсман и Томас Холланд из YouTube-проекта Throttle House, а также блогер и энтузиаст железных дорог Фрэнсис Буржуа.