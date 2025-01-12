Раскроют себя: 5 знаков зодиака, которые станут новыми лидерами в 2025 году Змеи Алёна Юрьева2025 год Зелёной Деревянной Змеи несёт с собой не только перемены, но и мощный заряд энергии, который поможет раскрыть лидерский потенциал многих.