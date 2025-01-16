🇮🇱🇵🇸 О «победе» ХАМАС в противостоянии с Израилем весь вечер пишут многие израильские ресурсы, критикуя сделку по обмену пленными.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇮🇱🇵🇸 О «победе» ХАМАС в противостоянии с Израилем весь вечер пишут многие израильские ресурсы, критикуя сделку по обмену пленными.
Свежие комментарии