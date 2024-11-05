Деньги обесценятся – готовьтесь к вызовам 2025 года Евгения КомароваЭксперты прогнозируют финансовую нестабильность для россиян в 2025 году, связывая это с замедлением экономического роста, нестабильностью рубля и повышением общей турбулентности в различных сферах жизни.
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