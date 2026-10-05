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Владимирские новости

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«Муром-м» досрочно выиграл первенство Владимирской области

«Муром-м» досрочно выиграл первенство Владимирской области

Команда под руководством Николая Кабаева обеспечила себе победу, обыграв «Вольгарь» со счётом 7:3.Футбольная команда "Муром-м", выступающая в Первенстве области среди молодёжных команд, досрочно стала победителем турнира.

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