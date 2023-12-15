В Китае создали самую быструю аккумуляторную батарею для электромобилей

Аккумуляторные батареи для электромобилей / © SVOLT Представители SVOLT сообщили, что их аккумуляторы заряжаются быстрее всех аналогичных устройств: для зарядки до 100% понадобится от 12 минут до получаса.
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