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Газета.ру

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Российский лыжник Коростелев получил нейтральный статус от FIS

Российский лыжник Коростелев получил нейтральный статус от FIS

Российский лыжник Савелий Коростелев получил нейтральный статус от FIS Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), следует из документов на сайте организации.

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