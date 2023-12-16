Выпущен самый мощный в мире ноутбук: процессор AMD EPYC 9554 и полноценная RTX 4080 Ки...

Выпущен самый мощный в мире ноутбук: процессор AMD EPYC 9554 и полноценная RTX 4080Китайский производитель ноутбуков представил уникальную конфигурацию, предлагающую до 64 ядер AMD EPYC, а также графические процессоры NVIDIA RTX 40 и систему жидкостного охлаждения для настольных ПК.