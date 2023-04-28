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В АКИТ рассказали об отличии онлайн-покупок москвичей и жителей регионов

Москвичи и жители других крупных городов РФ требуют от продавцов в интернете удобного сервиса доставки, тогда как остальные россияне предпочитают экономить и ходят забирать покупки на пункты выдачи заказов самостоятельно, рассказал в интервью aif.

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