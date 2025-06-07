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Тульские новости

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Два человека ранены при атаке БПЛА на новомосковский «Азот»

Два человека ранены при атаке БПЛА на новомосковский «Азот»

На «Азоте» начался пожар. Сообщаем подробности ночного удара по Тульской областиВ ходе отражения очередного вражеского налета ночью 8 июня на Тульскую область расчеты противовоздушной обороны Минобороны РФ уничтожили несколько воздушных целей, угрожавших безопасности региона.

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