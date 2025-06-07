Два человека ранены при атаке БПЛА на новомосковский «Азот»

На «Азоте» начался пожар. Сообщаем подробности ночного удара по Тульской областиВ ходе отражения очередного вражеского налета ночью 8 июня на Тульскую область расчеты противовоздушной обороны Минобороны РФ уничтожили несколько воздушных целей, угрожавших безопасности региона.
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