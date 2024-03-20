Президент Беларуси рассчитывает на динамичное расширение сотрудничества с Ираном

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси и граждан этой страны с новым, 1403 годом по иранскому календарю, пишет БЕЛТА.
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