Заммэра Москвы Сергунина рассказала историю "Путешествия в Рождество"

Известия/Эдуард Корниенко Московский фестиваль "Путешествие в Рождество" стал новогодней традицией столицы и самым посещаемым зимним мероприятием такого формата в России, заявила заммэра города Наталья Сергунина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии