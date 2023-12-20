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Заммэра Москвы Сергунина рассказала историю "Путешествия в Рождество"

Заммэра Москвы Сергунина рассказала историю "Путешествия в Рождество"

Известия/Эдуард Корниенко Московский фестиваль "Путешествие в Рождество" стал новогодней традицией столицы и самым посещаемым зимним мероприятием такого формата в России, заявила заммэра города Наталья Сергунина.

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