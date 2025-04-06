Член парламента Ирана Надери призвал пересмотреть членство Тегерана в ДНЯО

Членство Ирана в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) нуждается в пересмотре, поскольку сдерживающий потенциал страны может быть ослаблен, если республике не предоставят каких-либо реальных гарантий, заявил член президиума иранского парламента Ахмад Надери.
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