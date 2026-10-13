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В Чёрном море после ЧП с танкером не зафиксировали разлив нефтепродуктов

В Чёрном море после ЧП с танкером не зафиксировали разлив нефтепродуктов

Оперативный штаб Краснодарского края заявил, что специалисты Морспасслужбы не зафиксировали разлив нефтепродуктов у берегов Чёрного моря после ЧП с танкером.

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