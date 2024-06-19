Нет, Apple, так не пойдёт. У компании «очень серьезные проблемы» с соблюдением нового Закона о цифровых рынках, ей грозит огромный штраф

Apple сталкивается с «рядом очень серьезных» проблем при соблюдении Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) в Европе, о чем заявила комиссар ЕС по конкуренции Маргрет Вестагер в интервью CNBC.
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