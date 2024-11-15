Ранним утром 14 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в ресторане Фрунзенского района Петербурга изнасиловали девушку.
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Ранним утром 14 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в ресторане Фрунзенского района Петербурга изнасиловали девушку.