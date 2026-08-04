150 издательств со всей России представят книги на фестивале "Красная строка"

С 21 по 23 августа в Екатеринбурге пройдет Международный книжный фестиваль "Красная строка". На книжной ярмарке свои работы представят более 150 издательств — художественная литература, нон-фикшн, детские книги, комиксы и независимые проекты, которые не всегда встретишь в обычном магазине.