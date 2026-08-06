Никогда не замораживаю помидоры целиком: эта заготовка занимает меньше места и сразу идет на сковороду

Замораживание свежих помидоров сохраняет их летний вкус. Лишняя вода при этом не образуется. Нарезав и предварительно заморозив, вы получаете готовые к употреблению «томатные кружочки», которые остаются сочными, сохраняют свою форму и выделяют ровно столько жидкости, сколько нужно при приготовлении пищи.