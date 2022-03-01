Она вошла… Разулась на пороге, С улыбкой бесподобно озорной… На серый снег её ступали ноги, Её давно не видели такой… Целуя март, обняв его за плечи, Она ему шепнула: «Начинай…» И таять снег вдруг стал уже под вечер… Как будто бы с небес спускался рай… Она включила звёзды, отодвинув Былую серость полусонных туч… К утру дорисовав свою картину, Где мчит с небес стрелою тёплый луч… Касается земли и словно чудо, Рождаются подснежники в лесах… И аромат духов её повсюду Любовь пробудит у людей в сердцах… И бдительность успешно усыпляет, И разум отправляет отдыхать… Её увидев, опыт лет растает, И хочется, как бабочка, порхать… Она легка, наивна, безупречна, С улыбкой бесподобно озорной… Как жаль, она не может длиться вечно, Но можно вечно жить в душе с ВЕСНОЙ… © Copyright: Ирина Самарина-Лабиринт, 2016 Свидетельство о публикации №116022910196 .