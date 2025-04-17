Китай собрался сблизиться с Евросоюзом для борьбы с США

FT: Китай отправляет делегации в Евросоюз для поиска союзников в борьбе с США В рамках торговой войны с США китайские власти ищут союзников в Европе и отправляют делегации в страны Евросоюза, а производители активизировали поиск покупателей в регионе.
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