RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 415 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила ивановна
    Путин, похоже, постепенно превращается в Байдена. Малышева гражданка США и этим всё сказано.Путин включил Мал...
  • Михаил Пантюхин
    Засуньте этих "миротворцев" в жо....!!! А если смазки нет, то добавим!!!! Нууу дебилы!!!! Валите в свою гейропейскую ...«Ещё большее вовл...
  • Eduard
    В Белорусмии и Казахстане навели порядок,там теперь тихо!Спецназ в Тбилиси...

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину в России превысил 78%

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину в России превысил 78%

В России главе государства Владимиру Путину доверяют 78,8% граждан, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх