Закон и Порядок

135 702 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tatyanadavydkina
    Да после того как КПРФ не нашла никого кроме Грудинина на пост Президента РФ им бы молчать и не тявкать. Он свой совх...Зюганов рассказал...
  • Валерий Вадимов
    болтун...а что не взял власть в свои руки в 96?за приватизацию госдачи для семьи,продал голоса алкашуЗюганов рассказал...
  • Анатолий
    Только так и не иначе. Мы капитализируемся. Капитализм так капитализм. Платите, забывшие социализм. И усевшиеся в кре...Вот те раз, и опя...

Экс-глава Нацбезопасности Казахстана рассказал свою версию происходящего в этой стране

Экс-глава Нацбезопасности Казахстана рассказал свою версию происходящего в этой стране

О протестах в Казахстане пишут многие эксперты, пытаясь понять причины и мотивы произошедшего. Свою версию событий в Казахстане выдвинул бывший глава Комитета национальной безопасности страны Альнур Мусаев, проживающий в настоящий момент в Австрии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх