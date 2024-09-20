Что известно о двойном убийстве в Курганской области. Фото, видео

В Мишкинском округе Курганской области произошло двойное убийство из-за ревности. Со слов свидетеля, подростка Никиты (имя изменено), двое мужчин приехали в дом к жителю села Островное и убили двух человек.
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