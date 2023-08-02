Ferrari нашла ключ к спринт-этапам. Технический обзор Гран При Бельгии

FerrariRed Bull Racing Действующие чемпионы редко обновляют машину в этом году. С одной стороны, это «балласт» успеха по времени в аэротрубе и на CFD за победу в Кубке Конструкторов в 2022 году, с другой, штраф за превышение потолка бюджетов.