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Ferrari нашла ключ к спринт-этапам. Технический обзор Гран При Бельгии

Ferrari нашла ключ к спринт-этапам. Технический обзор Гран При Бельгии

FerrariRed Bull Racing Действующие чемпионы редко обновляют машину в этом году. С одной стороны, это «балласт» успеха по времени в аэротрубе и на CFD за победу в Кубке Конструкторов в 2022 году, с другой, штраф за превышение потолка бюджетов.

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