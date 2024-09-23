"ПОРА БОМБИТЬ БАЗЫ НАТО В ПОЛЬШЕ?": STORM SHADOW ВПЕРВЫЕ "БИЛИ ПОД РОСТОВОМ", ПИШУТ СМИ. НАЧАЛСЯ ПОЖАР. В НАТО ПРИНЯЛИ ОПАСНОЕ РЕШЕНИЕ

В Ростовской области начался пожар после попытки противника атаковать регион. СМИ пишут, что противник впервые применил натовские дальнобойные ракеты Storm Shadow по регионам России - "били под Ростовом" и задаются вопросом: "Пора бомбить базы НАТО в Польше?".
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