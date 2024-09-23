БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 333 подписчика

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"ПОРА БОМБИТЬ БАЗЫ НАТО В ПОЛЬШЕ?": STORM SHADOW ВПЕРВЫЕ "БИЛИ ПОД РОСТОВОМ", ПИШУТ СМИ. НАЧАЛСЯ ПОЖАР. В НАТО ПРИНЯЛИ ОПАСНОЕ РЕШЕНИЕ

"ПОРА БОМБИТЬ БАЗЫ НАТО В ПОЛЬШЕ?": STORM SHADOW ВПЕРВЫЕ "БИЛИ ПОД РОСТОВОМ", ПИШУТ СМИ. НАЧАЛСЯ ПОЖАР. В НАТО ПРИНЯЛИ ОПАСНОЕ РЕШЕНИЕ

В Ростовской области начался пожар после попытки противника атаковать регион. СМИ пишут, что противник впервые применил натовские дальнобойные ракеты Storm Shadow по регионам России - "били под Ростовом" и задаются вопросом: "Пора бомбить базы НАТО в Польше?".

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Комментарии
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Nik Nik
Как человеку имеющему ВНЖ США губернатору Ростовской области грустно наверное давать подобные комментарии.
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2 час.
MustaFa Napaykin
Я думаю, нет смысла бить просто по взлётно-посадочным полосам. Они ремонтируются максимум за 6 часов (норматив времён СССР).А вот  самолёты-вертолёты уничтиожать просто необходимо.
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1 час.
ИК
Иосиф Калинин
Нам-то это известно, но они этот факт не признали. Поэтому идея, действительно, неплоха.
Ответить
1 час.

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