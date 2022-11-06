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В Ростове-на-Дону произошла авария с двумя автомобилями. Есть пострадавший подросток

В Ростове-на-Дону произошла авария с двумя автомобилями. Есть пострадавший подросток

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Первомайском районе города.Дорожный инцидент в Ростове-на-Дону случился в Первомайском районе в вечернее время, когда 55-летний автомобилист ехал на своей "Ниве" в сторону улицы Днепропетровской.

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