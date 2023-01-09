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Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек допустил поставки Украине боевых танков Leopard в будущем

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек допустил поставки Украине боевых танков Leopard в будущем

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек в рамках разговора с представителями средств массовой информации допустил возможность поставок украинской стороне немецких боевых танков Leopard.

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