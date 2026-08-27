Экс-глава МИД Литвы: столкновение с НАТО лишит РФ Калининградской области

irina141264bkru Шудегова

Идиоты литовские.....При столкновении России с НАТО такой страны как Литва просто не будет больше . В прочем не только Литва исчезнет. Моськи , прежде чем гавкать на Россию, мозги хоть малость включите. Хотя у ваших правителей мозги отсутствуют совсем.