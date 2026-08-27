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Экс-глава МИД Литвы: столкновение с НАТО лишит РФ Калининградской области

Экс-глава МИД Литвы: столкновение с НАТО лишит РФ Калининградской области Прибалтийские лимитрофы из кожи вон лезут, чтобы оставаться на «острие атаки», пусть .

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Комментарии
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irina141264bkru Шудегова
Идиоты литовские.....При столкновении России с НАТО такой страны как Литва просто не будет больше . В прочем не только Литва исчезнет. Моськи , прежде чем гавкать на Россию, мозги хоть малость включите. Хотя у ваших правителей мозги отсутствуют совсем.
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