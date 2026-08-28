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В Москве три новых центра женского здоровья проведут дни открытых дверей

В Москве три новых центра женского здоровья проведут дни открытых дверей

В Москве 5 и 6 сентября пройдут дни открытых дверей в трёх новых центрах женского здоровья. Посетительницы смогут осмотреть помещения, познакомиться с врачами и узнать, как будет организована медицинская помощь.

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