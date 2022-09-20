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Родителям дошкольников рассказали, как уберечь ребенка от болезней

Родителям дошкольников рассказали, как уберечь ребенка от болезней

В детском саду ребенок может болеть часто, допустимая норма – до восьми эпизодов ОРЗ за год, сообщил телеканал «360°» со ссылкой на комментарий профессора кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института РУДН Оксаны Гизингер для RT.

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