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Начало осени радует алтайских грибников богатыми дарами в лесах

Начало осени радует алтайских грибников богатыми дарами в лесах

Любители тихой охоты поделились, где можно собрать полные корзины грибов Грибы в Алтайском крае / Фото: "Грибы и Грибники Алтайского края" С наступлением осени в лесах Алтайского края стартовал сезон "тихой охоты".

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