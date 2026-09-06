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Спасатели достали кота, который четыре дня просидел в шахте лифта в Москве

Спасатели достали кота, который четыре дня просидел в шахте лифта в Москве

Сотрудники «СпасРезерва» вызволили из шахты лифта московской многоэтажки кота. Он просидел там четыре дня и не мог выбраться сам, детали спасательной операции раскрыл телеграм-канал Shot .

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