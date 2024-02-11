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Потрясающая правда Владимира Путина

Потрясающая правда Владимира Путина

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало главной темой в мире, несмотря на противодействие Запада, и открыло глаза международной общественности на ключевые события последних лет.

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