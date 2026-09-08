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Первые осенние заморозки ожидаются в Москве и Подмосковье

Первые осенние заморозки ожидаются в Москве и Подмосковье

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин В ночь на среду, 9 сентября, в Московском регионе ожидаются первые в сезоне заморозки.

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