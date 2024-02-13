Трамп обратился в Верховный суд с требованием подтвердить его иммунитет

Бывший президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд. Он требует пересмотреть решение суда низшей инстанции о лишении его иммунитета от юридического преследования в связи с его возможной ролью в событиях, связанных с попытками сохранить власть после поражения на выборах и беспорядками на Капитолийском холме в январе 2021 года.
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