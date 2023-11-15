Полиция просит жителей Новосибирска помочь в розыске педофила

В Новосибирске разыскивается мужчина, надругавшийся над детьми. По данным следствия, днем 29 августа 2023 года в Дзержинском районе города неизвестный мужчина совершил «действия сексуального характера» в отношении несовершеннолетних.
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