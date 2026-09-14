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Царьград

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Дело стоящее. Россия запустила гигантский проект. Иноагенты плачут

Дело стоящее. Россия запустила гигантский проект. Иноагенты плачут

Козни немецких властей привели ко вряд ли ожидаемому европейцами результату. Россия запустила гигантский проект, расширяя своё присутствие за рубежом.

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