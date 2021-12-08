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В Волгограде полицейские для кадет профильных классов провели необычный открытый урок, посвященный подвигам 10-й стрелковой дивизии НКВД

В Волгограде полицейские для кадет профильных классов провели необычный открытый урок, посвященный подвигам 10-й стрелковой дивизии НКВД

1 февраля 2022 года исполняется 80-лет со дня формирования 10-й стрелковой Сталинградской ордена Ленина дивизии внутренних войск НКВД СССР.

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