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ИА Регнум

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Блогер Сюткин приговорен к шести годам колонии за фейки о ВС РФ

Блогер Сюткин приговорен к шести годам колонии за фейки о ВС РФ

Известный как «историк русской кухни» блогер Павел Сюткин* (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) приговорен к шести годам колонии за распространение фейков о Вооруженных силах России.

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