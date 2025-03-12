OKX может лишится лицензии MiCa. Власти ЕС изучают роль биржи в отмывании криптовалюты после взлома ByBit

Европейские регулирующие органы начали проверку OKX после сообщений о том, что его децентрализенные Web3-сервисы использовались для отмывания средств из крупнейшего в истории крипто-хакерства на Bybit ($1,5 млрд).
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