В ВСУ ввели лимит по количеству выстрелов из-за нехватки боеприпасов

The Guardian: в ВСУ ввели лимит в 10 выстрелов в день из-за нехватки боеприпасов В Вооруженных силах Украины (ВСУ) из-за нехватки боеприпасов ввели лимит по количеству выстрелов в день, пишет британская газета The Guardian.
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