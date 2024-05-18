Наш уютный дом
ГлавнаяИнтерьерКулинарияДомоводствоДача огородРемонтИстории
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш уютный дом

23 346 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Сначева
    какой глупый рецепт.....если есть желающие жевать печеночную жвачку - делайте....просто  нет слов....Говяжья печень по...
  • Виталий Бакунович
    Это- люля кебаб на сковородке...Отбивные из фарша
  • Светлана Зуева
    Морковь лучше порезать тонкой соломкой и обжарить,тогда она не испортит вкус. Да и овощей побольше: кукурузку консерв...Перловка с овощам...

Бисквит из варенья

Бисквит из варенья

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)У вас бывает так, что вы приготовили какое-то варенье, а оно стоит и стоит, и никто его уже не ест? Моя свекровь, например, готовит столько варенья, что его уже и девать некуда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх