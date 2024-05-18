Бисквит из варенья

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)У вас бывает так, что вы приготовили какое-то варенье, а оно стоит и стоит, и никто его уже не ест? Моя свекровь, например, готовит столько варенья, что его уже и девать некуда.