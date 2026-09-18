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ТАСС

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Трутнев рассказал, как не дал отстрелить медведя перед Олимпиадой в Сочи

Трутнев рассказал, как не дал отстрелить медведя перед Олимпиадой в Сочи

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев рассказал, как в 2014 году во время подготовки к Олимпиаде в Сочи не дал отстрелить медведя, который начал выходить к одному из объектов в районе Красной Поляны.

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