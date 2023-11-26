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Донован Митчелл дважды промахнулся со средней с сопротивлением Макса Кристи в концовке, «Лейкерс» на выезде обыграли «Кливленд»

Донован Митчелл дважды промахнулся со средней с сопротивлением Макса Кристи в концовке, «Лейкерс» на выезде обыграли «Кливленд»

«Лейкерс» в гостевой встрече справились с «Кливлендом» – 121:115. В концовке матча при «-2» на табло лидер «Кавс» Донован Митчелл исполнил бросок со средней с сопротивлением второгодки Макса Кристи, но промахнулся.

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